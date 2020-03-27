Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил, что его тесты на болезнь, вызванную новым коронавирусом, дали положительный результат, передает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительными, - написал политик в Twitter. - Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус".