Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил, что его тесты на болезнь, вызванную новым коронавирусом, дали положительный результат, передает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС.
"За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительными, - написал политик в Twitter. - Сейчас я нахожусь в самоизоляции, но я продолжу руководить ответными действиями правительства в режиме видеоконференции, и мы поборем коронавирус".
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