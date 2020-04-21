Макрон и Папа Римский обсудили борьбу против коронавируса

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Папа Римский Франциск провели во вторник по телефону обсуждение ситуации с пандемией коронавируса, констатировав значительное совпадение позиций. Об этом агентству France Presse сообщил представитель президентской администрации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, разговор продлился 45 минут и велся на французском и испанском языках. В ходе его понтифик "приветствовал конструктивные инициативы", с которыми выступает Франция в международной борьбе против пандемии. Кроме того, "было отмечено широкое совпадение взглядов в видении ситуации с задолженностью стран третьего мира и предлагаемых в этой связи мер". Стороны сошлись во мнениях и относительно помощи Африке, в "необходимости объявления гуманитарной паузы в существующих конфликтах", сообщил представитель Елисейского дворца.

Макрон и Папа Римский Франциск сошлись во мнении относительно важности обеспечить "существование солидарной и единой Европы" в условиях пандемии. Также в ходе беседы понтифик выразил поддержку Франции и ее президенту "в том испытании", через которые проходит страна в условиях распространения коронавируса.

Это были уже третьи по счету переговоры Макрона с понтификом. Первый визит Макрона в качестве президента страны в Ватикан прошел в июне 2018 года, а в мае 2019-го, после пожара в соборе Нотр-Дам, состоялся телефонный разговор двух лидеров.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.