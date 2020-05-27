Во Франции запретили использование гидроксихлорохина в больницах для лечения COVID-19

Правительство Франции отменило положение, которое разрешало использование противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения в больницах пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в среду говорится в официальном вестнике Journal-officiel.

"Положение 19 указа от 11 мая 2020 года отменено", - отмечается в документе. В частности, в этом положении говорилось, что "гидроксихлорохин <...> может назначаться в медицинских учреждениях под ответственность врача пациентам с COVID-19".

Во вторник Французское агентство лекарственных средств сообщило о намерении приостановить в целях предосторожности испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от COVID-19. Однако в агентстве отметили, что "пациенты, проходящие лечение гидроксихлорохином в рамках этих испытаний, смогут продолжить курс до конца протокола". По информации властей, всего во Франции в настоящий момент проводятся 16 таких клинических испытаний.

Ранее Высший совет по вопросам здравоохранения Франции рекомендовал отказаться от использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19 вне клинических испытаний. Эта рекомендация была оглашена после того, как министр здравоохранения Франции Оливье Веран попросил пересмотреть правила назначения этого препарата в связи с публикацией в медицинском журнале The Lancet исследования, где говорилось о неэффективном и даже вредном в некоторых случаях использовании хлорохина при лечении пациентов с коронавирусом.

25 мая генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина при лечении COVID-19.

С 11 мая власти Франции начали постепенное ослабление ограничений, введенных в середине марта в связи с пандемией. Согласно последним данным министерства здравоохранения страны, с начала пандемии во Франции из-за коронавируса умерли 28 530 человек, общее число выявленных случаев заражения в стране составляет 145 555. В настоящее время в больницах находятся свыше 18 тыс. пациентов с коронавирусом.