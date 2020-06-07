У посольства США в Мадриде проходит акция против расизма после смерти Джорджа Флойда

Массовая акция протеста против расизма проходит в воскресенье в центре испанской столицы у здания посольства США. Собравшиеся устроили демонстрацию в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Большинство участников акции пришли в масках из-за пандемии вызванного коронавирусом заболевания, некоторые одеты в черное. При этом почти никто не соблюдает безопасную дистанцию в два метра, рекомендуемую властями Испании из-за распространения инфекции. На картонных плакатах демонстрантов написаны лозунги в поддержку справедливого расследования обстоятельств смерти Флойда и защиты человеческой жизни вне зависимости от расы и цвета кожи.

В демонстрации участвуют сотни человек. Они выкрикивают лозунги на английском и испанском языках: "Мы требуем правосудия", "Жизни чернокожих имеют значение", "Я не могу дышать". Пока протест проходит без инцидентов, однако у посольства США дежурят много полицейских. Ожидается, что аналогичные акции пройдут в воскресенье и в других городах Испании, в том числе в Барселоне.