Еврокомиссия одобрила пакет помощи на €3,4 млрд для авиакомпании KLM

Европа 13 июля 2020 13:57 (UTC+04:00)
Еврокомиссия одобрила пакет помощи на €3,4 млрд для авиакомпании KLM

Европейский союз одобрил предложение Нидерландов по оказанию поддержки на сумму €3,4 млрд в виде кредитов для авиакомпании KLM, входящей во франко-нидерландский альянс авиаперевозчиков Air France - KLM. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"KLM играет ключевую роль для экономики Нидерландов в сфере занятости и авиасообщения. Кризис особенно сильно ударил по авиационной отрасли. Госгарантии и кредит обеспечат KLM ликвидность, в которой компания экстренно нуждается, для того, чтобы противостоять влиянию вспышки коронавируса", - приводятся в опубликованном на сайте ЕК пресс-релизе слова заместителя главы Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Отмечается, что KLM является вторым по величине работодателем среди частных компаний в Нидерландах, ее штат сотрудников насчитывает более 36 тыс. человек, помимо этого авиаперевозчик принял активное участие в возвращении подданных страны на родину.

Ранее Еврокомиссия одобрила предоставление пакета государственной помощи в размере 9 млрд евро для крупнейшего авиаконцерна Германии Lufthansa.

В Евросоюзе государственная помощь бизнесу проходит сложную проверку, чтобы исключить меры, которые могут без серьезных оснований дать конкурентные преимущества предприятиям одной из стран сообщества, по сравнению с другими. Поскольку ЕС - это в первую очередь общий рынок с едиными нормами, такие преференции являются серьезным нарушением базового экономического принципа сообщества - необходимости соблюдения равных условий ведения бизнеса для компаний на всей территории сообщества. Однако, в условиях пандемии коронавируса предприятия не могут ждать 1,5-2 года, пока Еврокомиссия одобрит планы помощи национальных правительств, поэтому была принята максимально упрощенная процедура рассмотрения таких программ, которая должна проходить максимум за неделю.

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