Вице-премьер Испании назвал недостойным отъезд из страны Хуана Карлоса I

Решение отрекшегося от испанского престола Хуана Карлоса I покинуть страну является недостойным поступком для бывшего главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое мнение выразил в понедельник в Twitter вице-премьер Испании, лидер входящей в коалиционное правительство политической силы "Объединившись, мы можем" Пабло Иглесиас.

"Бегство за рубеж Хуана Карлоса Бурбона является недостойной линией поведения экс-главы государства, - отметил он. - Из уважения к подданным и испанской демократии Хуан Карлос I должен ответить за свои действия в Испании и перед своим народом". "Демократическое правительство не может смотреть в другую сторону, тем более оправдывать или приветствовать поведение, которое подрывает достоинство ключевого института", - уточнил Иглесиас. В свою очередь, источник в правительстве Испании заявил ТАСС, что кабмин уважает решение Хуана Карлоса I.

В понедельник стало известно о том, что экс-глава государства сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами заслуженного короля Испании (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола в пользу сына). По данным газеты El Mundo, бывший глава государства уже покинул пределы страны, однако нет информации о том, куда он мог уехать.