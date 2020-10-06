Mercedes-Benz сократит расходы более чем на 20% к 2025 году

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz, принадлежащий Daimler AG, собирается сократить расходы более чем на 20% в ближайшие пять лет и переключиться на верхний сегмент рынка в попытке увеличить прибыль на фоне слабого спроса и роста инвестиций в электромобили, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы примем меры в отношении структурных издержек, будем нацелены на высокую и устойчивую рентабельность", - заявил гендиректор компании Ола Каллениус, представляя инвесторам новую стратегию развития бизнеса.

Помимо сокращения капзатрат и расходов на научно-исследовательскую деятельность, Mercedes намерен в большей степени сосредоточиться на эксклюзивной премиальной продукции, отказываясь от стратегии последнего десятилетия по более широкому охвату рынка.

Компания также планирует ускорить разработку электродвигателей и программного обеспечения для автомобилей, инвестируя в новые технологии, которые позволят увеличить пробег на электротяге и повысить эффективность.

Постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания и переход на электромобили, как ожидается, приведет к сокращению рабочих мест, что отчасти обеспечит снижение фиксированных издержек.

"Нет сомнения в том, что будет меньше рабочих мест, когда мы перейдем на электромобили", - сказал Каллениус, добавив, что в настоящее время он ведет переговоры с представителями профсоюзов по поводу сокращения штата.

Котировки акций Daimler выросли на 0,6% по итогам торгов во вторник. С начала года рыночная стоимость компании снизилась на 2,5% и составляет сейчас около 51,2 млрд евро.