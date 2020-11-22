Англия вернется 2 декабря к системе локальных ограничений

Карантин, введенный в Англии для того, чтобы остановить вторую волну пандемии, не будет продлен после 2 декабря, однако на смену ему придет трехступенчатая система локальных ограничений. Об этом сообщило с субботу агентство PA со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении, меры по противодействию инфекции, которой в стране с марта заразились почти 1,5 млн человек и от последствий которой умерли 54,6 тыс., станут предметом обсуждения на заседании кабинета министров в воскресенье, а в понедельник Джонсон должен будет объявить о них в парламенте.

В частности, правительство должно объявить, каким образом британцы встретят Рождество, которое протестанты, как и католики, отмечают 25 декабря. Как ожидается, людям будет разрешено собираться небольшими компаниями, однако власти предупреждают, что празднование в этом году не будет иметь того размаха, что в прошлые годы.