Еврокомиссия заключила шестой контракт по предзаказу вакцины

Еврокомиссия (ЕК) заключила во вторник шестой контракт по предзаказу вакцины, на этот раз с компанией Moderna. Об этом сообщил журналистам источник в Еврокомиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ЕК утвердила сегодня контракт с Moderna", - сообщил он.