Франция и Великобритания впервые получат единую противокорабельную ракету для ВМС

Военно-морские силы Франции и Великобритании впервые получат единую противокорабельную ракету (ПКР) Sea Venom, предназначенную для поражения надводных целей. Об этом говорится в корпоративном журнале европейского консорциума MBDA, разрабатывающего новую ПКР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Sea Venom является первой европейской программой по созданию унифицированного противокорабельного оружия для ВМС. Масса ракеты составляет 120 кг, длина - 2,5 м, дальность пуска - более 20 км. Боеприпас оснащен полубронебойной боевой частью массой 30 кг.

"Единую ПКР Sea Venom получат ВМС как Франции, так и Великобритании. Это важный шаг на пути унификации вооружений в Европе. Ее носителями станут британские вертолеты AW159 Wildcat и французские H160M Guepard", - говорится в издании.

Как отметили в MBDA, поставки Sea Venom британским и французским заказчикам начнутся "в ближайшее время".

В корпорации подчеркнули, что новая дозвуковая ПКР успешно прошла квалификационные стрельбовые испытания 17 ноября на полигоне Иль-дю-Леван на юге Франции.