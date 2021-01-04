В Норвегии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР

Первый случай заражения штаммом коронавируса, обнаруженным в ЮАР, выявлен в Норвегии. Об этом сообщило в понедельник Норвежское телеграфное бюро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инфицированным оказался человек, прибывший в страну из ЮАР. В Норвегии подтверждено также 23 случая заражения "британским" вариантом коронавируса.

По мнению норвежских медиков, представляется, что оба штамма более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжелых осложнений.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутировавшим коронавирусом. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.