В здании в центре Мадрида произошел взрыв (Обновлено)

Сильный взрыв прогремел в среду в одном из зданий в центре Мадрида. Об этом сообщила газета Diario, передает Trend со ссылкой на ТАСС. По ее информации, взрыв произошел на улице Толедо.

Как передает газета El Pais, инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. Речь может идти о доме престарелых.

Как минимум шесть человек пострадали в результате взрыва, сообщил телеканал La Sexta. По его данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Четыре человека погибли при взрыве в центре испанской столицы, сообщила газета "Коммерсио".

18:24 (GMT+4) Сильный взрыв прогремел в среду в одном из зданий в центре испанской столицы. Об этом сообщила газета Diario, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание не уточняет, каковы причины взрыва и есть ли пострадавшие.