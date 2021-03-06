Премьер Словакии заявил, что страна не станет отказываться от использования "Спутника V"

Словакия не намерена отказываться от использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и не планирует возвращать уже полученные дозы препарата обратно в Россию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил премьер-министр Словакии Игор Матович.

"Итак, "Спутник [V]" не полетит обратно в Россию и будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я бы никогда не позволил вернуть [вакцины] назад", - написал Матович на своей странице в Facebook.

Премьер подчеркнул, что Словакия является неотъемлемой частью ЕС, но не будет на основании этого отказываться от "качественной вакцины только из-за того, что она изготовлена в России".