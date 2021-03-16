Словения приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Словении приняли решение о приостановке вакцинации населения от коронавируса препаратом британско-шведской фирмы AstraZeneca. Об этом заявил на пресс-конференции министр здравоохранения республики Янез Поклюкар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов еще раз изучить все детали. Они отметили, что, согласно оценкам профессионалов, рисков по поводу продолжения вакцинации не существует. Тем не менее в качестве меры предосторожности группа предложила временно приостановить вакцинацию AstraZeneca. По крайней мере, до окончательного решения Европейского агентства лекарственных средств", - отметил министр здравоохранения Словении.