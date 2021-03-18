Комитет ВОЗ по безопасности вакцин представит выводы по препарату AstraZeneca
Комитет ВОЗ по безопасности вакцин 19 марта представит заключения по препарату британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Днем ранее ВОЗ заявила, что комитет "внимательно рассматривает последние по времени данные о безопасности вакцины AstraZeneca". В организации также рекомендовали продолжить вакцинацию от коронавируса этим препаратом.
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