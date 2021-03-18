Комитет ВОЗ по безопасности вакцин представит выводы по препарату AstraZeneca

Комитет ВОЗ по безопасности вакцин 19 марта представит заключения по препарату британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее ВОЗ заявила, что комитет "внимательно рассматривает последние по времени данные о безопасности вакцины AstraZeneca". В организации также рекомендовали продолжить вакцинацию от коронавируса этим препаратом.