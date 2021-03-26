В ЕК заявили, что производители вакцин должны сначала поставлять в ЕС, потом - на экспорт
Фармакологические компании могут экспортировать свои вакцины, произведенные в ЕС, только выполнив контрактные обязательства по поставкам в страны Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конфренции по итогам саммита ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины. Это в полном объеме касается [препарата компании] AstraZeneca", - отметила она. Ранее ЕК сообщила, что AstraZeneca поставила в ЕС в первом квартале в четыре раза меньше вакцины, чем обязалась по контракту.
Лента новостей
ВОЗ не должна закрывать глаза на нарушение принципа справедливости при распределении вакцин - специалист
Фуад Поладов в образе Низами Гянджеви. Впервые актеры рассказали о резонансном спектакле – 45 лет назад на праздник Новруз (ФОТО)
Российско-турецкий Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе позволил создать условия для выхода на взаимоприемлемые решения - МИД
Участниками пресс-конференции в Туркменистане особо отмечена своевременность проведения Года мира и доверия