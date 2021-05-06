Британия отзывает корабли у Джерси после снятия блокады острова французскими рыбаками

Два сторожевых корабля ВМС Великобритании, отправленные к берегам острова Джерси в проливе Ла-Манш, начали готовиться к возвращению в пункт постоянной дислокации после того, как французские рыбаки прекратили блокаду этой территории, являющейся коронными землями Соединенного Королевства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявление канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Мы рады, что французские рыболовецкие судна покинули окрестности Джерси. Учитывая, что на данный момент ситуация разрешена, сторожевые корабли прибрежного действия начнут готовиться к возвращению в порт в Великобритании", - отмечается в сообщении.

В тексте подчеркивается, что, согласно соглашению о выходе Великобритании из состава Евросоюза (ЕС), "власти Джерси имеют право регулировать квоты на вылов рыбы в своих территориальных водах". "Мы будем работать с правительством Джерси в рамках дискуссий с Еврокомиссией", - сказано в заявлении.

Обострение отношений между Лондоном и Парижем вокруг Джерси стало следствием осуществления Brexit. 1 января 2021 года истек действовавший после выхода Великобритании из ЕС переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. С этого момента отношения между сторонами регулируются текстом соглашения о партнерстве после Brexit.