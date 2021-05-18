Евростат сохранил оценку падения ВВП еврозоны в первом квартале
ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и первой оценкой, опубликованной в конце апреля.
ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по второй оценке, сократился на 1,7% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном. Вторая оценка также совпала с первой.
ВВП Евросоюза за 2020 год упал на 6,2%, а еврозоны — на 6,6%. В четвертом квартале 2020 года ВВП ЕС сократился на 4,6% в годовом выражении и на 0,5% — в квартальном, ВВП 19 стран еврозоны — на 4,9% и 0,7% соответственно.
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