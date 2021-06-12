В Британии заявили, что лидеры G7 примут декларацию по борьбе с новыми пандемиями

Лидеры стран Группы семи (G7) примут в субботу в рамках саммита "семерки" декларацию, в которой пообещают совместно работать над предотвращением новых разрушительных пандемий в будущем. Такое заявление распространила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывается в коммюнике Даунинг-стрит, документ будет иметь одноименное название с английским городком, где проводится встреча лидеров G7, - "Декларация Карбис-Бэй". В дискуссиях по внедрению всеобъемлющего плана по борьбе с пандемиями помимо участников G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) примут участие и лидеры Австралии, Индии, Республики Корея и ЮАР, приглашенные на саммит в качестве гостей. Текст декларации будет опубликован в заключительный день саммита 13 июня вместе с итоговым коммюнике.

По информации Даунинг-стрит, в основу документа лягут рекомендации по предотвращению новых эпидемий, разработанные властями председательствующей в этом году в неформальном объединении Великобритании, и меры, выработанные совместно на рабочей встрече лидерами G7. В их числе меры по сокращению времени на разработку вакцин от новых заболеваний, включая их разработку и лицензирование, до 100 дней, расширению возможностей секвенирования генома, а также по реформированию и усилению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).