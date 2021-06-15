Саммит ЕС - США с участием Байдена начался в Брюсселе

Первый за последние семь лет Саммит ЕС - США начался во вторник в Брюсселе с участием американского президента Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Партнерство между ЕС и США вернулось, более сильное, чем когда-либо. Добро пожаловать, Джо Байден, на сегодняшний саммит ЕС - США. Сегодня мы возобновляем наше партнерство и инвестируем в наше будущее процветание и безопасность", - написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

ЕС на саммите представляют главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.