Французские военные подверглись нападению боевиков в Мали

Французские военнослужащие из состава операции "Бархан" подверглись в понедельник нападению неизвестных боевиков в Мали. Об этом сообщило Radio France internationale, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на севере страны, к югу от главного города этого региона Гао, в населенном пункте Госси. Судя по первым данным, автомобиль, начиненный динамитом, врезался в укрепленный пост французских военнослужащих и взорвался. В результате взрыва погибли находившиеся в нем террористы-смертники, не менее трех французских военных получили ранения.

В районе Госси расположена крупная база сил операции "Бархан", откуда ведутся антитеррористические операции вплоть до границы с Буркина-Фасо.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж завершает военную операцию "Бархан" в Сахеле, на смену ей придет международный антитеррористический альянс.

В августе 2014 года Франция начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. По данным Министерства вооруженных сил Франции, в нынешней кампании задействованы в общей сложности более 5 тыс. человек.