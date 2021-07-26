В небе на юге Норвегии заметили падение большого метеорита
На юге Норвегии было зафиксировано падение крупного метеорита. Вспышка от его сгорания была столь мощной, что окрестности на несколько секунд оказались озарены почти дневным светом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, скорость падения небесного тела достигала 15-20 километров в секунду. Обломки метеорита могли упасть в лесной местности в 60 километрах к западу от Осло.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
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