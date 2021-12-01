Глава Института Коха считает, что масштаб четвертой волны ковида в ФРГ станет виден весной

Европа 1 декабря 2021 10:25 (UTC+04:00)
Глава Института Коха считает, что масштаб четвертой волны ковида в ФРГ станет виден весной

Глава Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) Лотар Вилер полагает, что весь масштаб четвертой волны коронавируса в стране станет очевиден лишь через несколько месяцев, то есть весной. Такое мнение он высказал в среду агентству DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы увидим только весной, насколько тяжелой оказалась эта четвертая волна [пандемии]", - отметил Вилер. При этом он подчеркнул, что благодаря исследованиям образцов крови населения можно будет судить, насколько высока доля людей, у которых уже выработались антитела к коронавирусу, независимо от того, образовались ли они после вакцинации или перенесенного заболевания. Таким образом, среди прочего, можно будет лучше оценить масштабы невыявленных случаев. "Чем выше будет процент людей, имеющих антитела, весной, тем лучше это выглядит для нас", - продолжил Вилер, имея в виду ожидаемое формирование основного иммунитета у населения.

В этой связи он заметил, что в конце 2020 года, когда вакцинация еще не проводилась, только около двух процентов жителей имели соответствующие антитела к коронавирусной инфекции. "Это означает, что мы очень преуспели в сдерживании [распространения коронавируса]", - подчеркнул глава Института Коха. Многое, по его мнению, было достигнуто благодаря большому количеству вакцинированных людей. "Конечно, мы уже далеко. Сейчас второй зимний сезон. Из предыдущих пандемий гриппа мы знаем, что обычно проходят две-три очень сильных волны болезни, прежде чем ситуация стабилизируется", - резюмировал Вилер.

Однако он предупредил, что появление новых штаммов или мутации существующих вариантов могут сильно повлиять на дальнейшее развитие событий. Во многом успех в предотвращении распространения инфекции зависит от своевременного принятия необходимых мер. Учитывая недостаточно высокие темпы вакцинации в Германии, по словам Вилера, ход следующей зимы также зависит от того, что будет сделано сейчас. "Если у многих людей все еще нет основного иммунитета, следующей зимой у нас может возникнуть еще одна большая волна [пандемии]", - заключил Вилер, вновь призвав жителей активнее участвовать в иммунизации против коронавируса.

В последнее время уровень заболеваемости коронавирусом в Германии стремительно растет. По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число подтвержденных новых случаев заражения в ФРГ увеличилось за последние сутки на 67 186. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 903 999 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 446 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 101 790. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) сейчас составляет 442,9.

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