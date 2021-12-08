Цена на газ в Европе превысила $1200 за 1 тыс. кубометров впервые с 18 октября. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1225,6 за 1 тыс. куб. м, или €104,895 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет почти 9%.