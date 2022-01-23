На акции протеста в Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией

Столкновения с представителями сил правопорядка произошли на акции протеста против санитарных ограничений в Европейском квартале Брюсселя, полиция применила водометы и слезоточивый газ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции, начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полиция отогнала группу протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. Сейчас в Брюсселе температура воздуха составляет +4 градуса, по местным законам использование водометов допускается при температуре выше нуля.

По словам полицейских, в ходе столкновений задержаны до 10 человек. Пока инцидент носит единичный характер.

В общеевропейской манифестации в Брюсселе, разрешенной городскими властями, принимают участие несколько десятков тысяч человек, по маршруту следования основной колонны ситуация спокойная. Акция организована неправительственной организацией EuropeansUnited ("Объединенные европейцы"), в которую входят активисты как правых, так и левых взглядов. В толпе участников акции много людей с флагами Фландрии - черный лев на желтом фоне, - которые активно используют на акциях протеста сторонники праворадикальных фламандских партий.

Как сообщил ТАСС один из организаторов акции, в ней принимают участие жители Бельгии, Франции, Германии, Люксембурга, Нидерландов, Испании, Италии, Польши, Румынии, а также представители живущих в Брюсселе граждан многих других государств ЕС. "Мы рассчитываем, что на улицы выйдут свыше 100 тысяч человек", - заявил собеседник агентства. "Мы видим, как в ответ на санитарный кризис власти применяют меры, которые превращают наше свободное демократическое общество в авторитарное. Ограничиваются многочисленные свободы граждан, вводятся меры, такие как комендантский час, которые казались навсегда ушедшими в прошлое. При этом мы не видим результата этих мер", - заявил ТАСС один из участников акции, преподаватель Свободного университета Брюсселя (ULB) по имени Жак.

Колонна манифестантов прошла от Северного вокзала по бульварам Брюсселя до парка Пятидесятилетия, примыкающего к Европейскому кварталу, где состоится их основной митинг. По всему маршруту движения колонны выставлено полицейское оцепление. Движение транспорта в центре города в течение дня будет серьезно нарушено из-за перекрытия ряда основных городских артерий в центре столицы.