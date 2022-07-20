В Лондоне из-за аномальной жары вспыхнули сильные пожары

В Лондоне из-за рекордной жары вспыхнули разрушительные пожары, жителей британской столицы эвакуируют из их домов, на местах работают сотни пожарных, передает телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По его данным, пожарная служба Лондона оценила масштаб возгораний в городе как серьезное происшествие. В лондонском пригороде Веннингтон пожары уничтожили несколько домов, в которых проживали около 300 жителей. Над населенным пунктом поднялся густой смог. Пламя охватило ближайшие поля.

Пожар зафиксировали также в столичных пригородах Дагенем и Баркинг. Там вследствие возгораний госпитализировали двух человек.

Возгорания также отмечены в населенных пунктах Апминстер, Пиннер, Саутгейт, Хендоне, Уэмбли, Элтем близ Лондона.