В ВОЗ сообщили, что более трети случаев оспы обезьян в мире приходится на Европу

Более 22 тыс. случаев оспы обезьян подтверждено в 43 странах Европы. Это более трети от общего числа заболевших в мире. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на пресс-конференции во вторник глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"В Европейском регионе зарегистрировано более 22 000 подтвержденных случаев [оспы обезьян] в 43 странах и регионах, что составляет более трети общемирового числа, - отметил он. - Во Франции, Германии, Португалии, Испании, Великобритании и других странах есть обнадеживающие ранние признаки того, что вспышка может замедлиться. Чтобы двигаться к ликвидации в нашем регионе, нам необходимо срочно активизировать наши усилия".

Эксперты уверены, что передачу оспы обезьян от человека к человеку в регионе можно ликвидировать, если "принять на себя обязательства и направить на это необходимые ресурсы". При этом нужно помнить, что поддержка как физического, так и психического здоровья пациентов на протяжении всего течения болезни и после нее остается критически важной.