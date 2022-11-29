Великобритания не может игнорировать роль Китая в мире - Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что провозглашенная в 2015 году бывшим премьером Дэвидом Кэмероном "золотая эра" в британско-китайских отношениях закончилась, но необходимо учитывать ту роль, которую Пекин играет в мировых отношениях и экономике, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы признаем, что Китай представляет собой системный вызов нашим ценностям и интересам. Этот вызов становится все более острым по мере того, как Пекин движется к еще большему авторитаризму", - сказал он в своей первой после вступления на пост главы кабинета внешнеполитической речи, с которой выступил на приеме лорд-мэра Лондона.

Сунак отметил, что Великобритания будет "противостоять конкурентам не высокопарной риторикой, а твердым прагматизмом".

В то же время он заявил, что Великобритания "не должна полагаться на упрощенную риторику времен холодной войны", и подчеркнул: "Мы не можем просто игнорировать значение Китая в мировых делах для глобальной экономической стабильности или в решении таких проблем, как изменение климата".

"США, Канада, Австралия, Япония и многие другие тоже это понимают. Так что вместе мы справимся с этой обостряющейся конкуренцией, в том числе с помощью дипломатии и вовлеченности", - добавил он.