В Сербии ночной клуб затонул во время новогодней вечеринки

Белградский клуб на воде (сплав) "Фристайлер" затонул в ночь на воскресенье во время встречи Нового года, жертв нет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил портал 192.rs.

"Затонул известный сплав "Фристайлер". После того как сплав начал тонуть, была проведена эвакуация. Одна девушка получила легкие травмы. На месте работают полиция и скорая помощь", - сообщил портал.

На размещенных порталом фото видно, что половина дебаркадера, на котором располагался ночной клуб, ушла под воду. В соцсетях появились видеокадры, на которых люди покидали помещение по колено в воде. Посетители залезали с ногами на столы и диваны, в то время как сотни людей покидали плавучую платформу по узкому мосту над водой.

Сплавы - популярные белградские клубы на воде, расположенные на старых дебаркадерах, речных платформах или баржах. На протяжении десятилетий эти сооружения остаются серой зоной с точки зрения соблюдения как норм пожарной опасности, так и норм безопасного поведения на воде, поскольку с правовой точки зрения не подпадают ни под одну юрисдикцию. Сплавы крайне популярны среди местной молодежи и туристов.