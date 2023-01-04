Во Франции компанию по управлению активами H2O оштрафовали на €93 млн

Компания H2O, специализирующаяся на управлении активами, была оштрафована во Франции на €93 млн за "нарушение правил защиты интересов инвесторов". Об этом сообщается во вторник на сайте французского Агентства по финансовым рынкам (AMF), которое назначило соответствующий штраф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что штраф в €75 млн был назначен непосредственно компании, тогда как ​​​​​​за €15 и €3 млн соответственно агентство затребовало с Брюно Краста и Венсана Шейе, которые занимали должности исполнительного директора и директора по инвестициям.

Согласно заключению Комиссии AMF по санкциям, из-за действий указанных лиц и самой компании инвесторы столкнулись с заморозкой их сбережений.