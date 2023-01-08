В ФРГ предотвратили теракт с использованием отравляющих веществ

Два человека задержаны в городе Кастроп-Рауксель (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии по подозрению в подготовке теракта с использованием отравляющих веществ - цианида и рицина. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье совместном заявлении генпрокуратуры Дюссельдорфа, полиции Рекклингхаузена и Мюнстера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Главный фигурант дела - 32-летний гражданин Ирана, "подозреваемый в подготовке тяжкого преступления, представляющего угрозу государству". "С целью совершения исламистски мотивированного нападения он приобрел цианид и рицин", - отмечается в заявлении. Кроме того, был задержан еще один мужчина, который, по данным телерадиокомпании WDR, является его братом.

Сотрудники правоохранительных органов минувшей ночью провели обыски в жилых помещениях иранца в Кастропе-Раукселе. Район проведения операции был оцеплен, на месте работали полиция, пожарные и спасательные службы, причем некоторые участники носили специальные защитные костюмы, передает телеканал Welt.

Химикаты были вынесены в голубых контейнерах для дальнейшего изучения. Сотрудников правоохранительных органов консультировали на месте эксперты Института имени Роберта Коха, специализирующегося на биомедицинских исследованиях. Делом занимается центральное управление по борьбе с терроризмом при генпрокуратуре Дюссельдорфа.

По информации газеты Bild, правоохранительные органы ФРГ следили за иранцем уже несколько дней. Об угрозе подготовки теракта с использованием самодельной химической бомбы власти Германии предупредила спецслужба дружественной страны. Насколько далеко подозреваемый продвинулся в подготовке теракта, а также о его возможных целях не сообщается.

Рицин в перечне Института имени Роберта Коха значится как "биологическое оружие". Цианид также крайне токсичен.