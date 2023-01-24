Германия приняла решение о поставках Украине боевых танков Leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий принял решение о поставке боевых танков Leopard 2 Украине. Об этом во вторник сообщило издание Der Spiegel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, речь идет "как минимум об одной роте танков Leopard 2A6". Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет издание, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Правительство ФРГ, как указывает Spiegel, планирует предоставить разрешение на экспорт такого рода техники, которая принадлежит другим странам, в частности, Польше.

По данным Spiegel, танки Leopard 2 должны быть отправлены на Украину из собственных запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из запасов промышленности.