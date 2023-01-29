Во Франции 31 января планируют провести более 200 акций протеста против пенсионной реформы

Свыше 200 демонстраций против пенсионной реформы запланированы на 31 января по всей Франции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, профсоюзы продолжат призывать жителей республики выходить на манифестации и организовывать забастовки в знак протеста против реформы.

В воскресенье премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в интервью радиостанции France Info, что не намерена идти на уступки в вопросе повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.

Реформа, основные положения которой Борн представила 10 января, помимо увеличения минимального возраста выхода на пенсию предусматривает повышение до €1,2 тыс. минимальной полной пенсии для людей, отработавших не менее 43 лет за минимальную зарплату. Многие особые пенсионные режимы Франции будут отменены.