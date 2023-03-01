Безработица в ФРГ возросла в феврале на 0,4%

Уровень безработицы в ФРГ увеличился в феврале на 0,4% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Об этом говорится в заявлении Федерального агентства по вопросам труда, распространенном в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем уточняется, что в абсолютном выражении за год число безработных возросло на 192 тыс., их теперь 2,62 млн. Прирост по сравнению с месяцем ранее составил более 2 тыс. человек. Наиболее заметно безработица усилилась среди жителей республики в возрасте 15-25 лет (на 15,5% в годовом исчислении), а также среди граждан иностранных государств, проживающих в ФРГ (на 29,2%).

Пособие по безработице получили в феврале этого года на 37 тыс. жителей республики больше, чем в аналогичном месяце годом ранее. Наибольший рост числа получателей госпомощи отмечен в Берлине (3,1% за год), Гамбурге (2,9%) и Бремене (1,8%).

Общая численность экономически активного населения Германии в начале февраля составила 45 млн 570 тыс. человек, уточняет агентство.