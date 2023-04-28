В Британии планируют вдвое увеличить сеть зарядных станций для транспорта за год

Британские компании, владеющие зарядными станциями, учредили объединение ChargeUK и объявили о планах расширить сеть станций в королевстве в два раза до конца года. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Создание ChargeUK демонстрирует рост размеров рынка зарядных станций для электромобилей и его важности для экономики Соединенного Королевства", - приводит агентство слова главы объединения Иэна Джонстона.

По данным Reuters, члены организации планируют инвестировать к 2030 году £6 млрд ($7,5 млрд) в развитие инфраструктуры для электромобилей.

В состав ChargeUK вошли такие компании, как ChargePoint, Ionity и специализирующиеся на зарядных станциях подразделения Shell и BP.