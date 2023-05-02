Глава Минздрава Польши потребовал от компании Pfizer прекратить поставки вакцины в ЕС

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский обратился с открытым письмом к руководству американской фармацевтической компании Pfizer с требованием пересмотреть ранее заключенные соглашения и прекратить поставки в Евросоюз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает во вторник агентство PAP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Несмотря на то, что в государствах Евросоюза ситуация с коронавирусом стабилизировалась, Pfizer "все еще планирует поставить в Европу сотни миллионов доз вакцины от COVID-19", - цитирует агентство письмо польского министра.

"Это совершенно бессмысленно с точки зрения общественного здравоохранения, поскольку большинство этой вакцины будет уничтожено из-за ограниченного спроса и окончания срока годности", - говорится далее в документе.

"Я с сожалением констатирую, что фирма, которую долгое время все считали частью разрешения проблемы [пандемии], теперь сама становится частью проблемы", - пишет Недзельский руководству американской фармацевтической компании.

В начале апреля глава польского Минздрава сообщил о том, что Польше удалось договориться о пересмотре ранее подписанных соглашений о поставках вакцины от COVID-19 c фармацевтическими фирмами Moderna и Novavax.

С 27 декабря 2020 года, когда в Польше началась массовая вакцинация от коронавируса, в республику было поставлено почти 58 млн доз вакцины. С 4 марта 2020 года коронавирусом заразились более 6,4 млн поляков, умерли свыше 118 тыс. пациентов.

Подавляющее большинство ограничений, которые ранее применялись властями Польши для противодействия распространению коронавируса, сейчас не действуют.