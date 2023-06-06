Еврокомиссия представила план действий по миграционным маршрутам

БАКУ /Trend/ - Еврокомиссия представила план действий ЕС, касающийся миграционных маршрутов в Западном Средиземноморье и в Атлантике.

Как передает Trend, план включает предложения о борьбе с контрабандой, улучшении пограничного контроля, возвращении нелегальных мигрантов и развитии легальных миграционных путей.

Член ЕК по внутренним делам, Ильва Йохансон, отметила, что этот план является частью стратегии Team Europe, которая сотрудничает с партнерами на всех миграционных маршрутах для предотвращения незаконных путешествий в ЕС и спасения жизней.

В плане предлагается 18 целевых оперативных мер, включающих укрепление сотрудничества с государствами-партнерами в Северной Африке и Сахеле, а также усиление операций по поиску и спасению, а также возвращению мигрантов.