Макрон рискует быть освистанным на международной выставке - спецслужбы Франции

БАКУ /Trend/ - Главное управление внутренней безопасности Франции опасается возможных провокаций со стороны фермеров во время визита президента Эмманюэля Макрона на международную сельскохозяйственную выставку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на телеканал BFMTV.

"Президент рискует быть освистанным", - говорится в сообщении разведслужбы.

Аналитики также прогнозируют, что после прибытия главы государства на выставку будет "много акций".

Представители фермерских союзов, в частности, профсоюза "Coordination Rurale" ("Сельская координация") планируют проводить акции протеста против прибывающих туда политиков на протяжении всего сельскохозяйственного шоу (до 3 марта). Главное управление внутренней безопасности также предполагает возможность угрозы со стороны фермеров, не входящих в профсоюзы, которые могут проявить "собственную инициативу" и сорвать выставку.

По данным телеканала, все посетители международной сельскохозяйственной выставки пройдут тщательный осмотр. Организаторы опасаются спонтанных действий фермеров и намерены увеличить количество охранников салонов на 30-40 процентов по сравнению с предыдущими годами.

Мероприятие откроет президент Франции Эммануюль Макрон, который намерен провести дискуссии с фермерами касательно требований о принятии мер по защите от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных производителей.

Выставка пройдет с 24 февраля по 3 марта.

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