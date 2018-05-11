Израиль и Грузия начнут проверку целесообразности соглашения о свободной торговле

11 мая 2018 12:29 (UTC+04:00)

Министр торговли Израиля Эли Коэн, находящийся с рабочим визитом в Тбилиси, подписал со своим грузинским коллегой Дмитрием Кумсишвили меморандум о начале проверки целесообразности соглашения о свободной торговле между двумя странами, сообщают израильские СМИ.

В 2017 году объем израильско-грузинской торговли составил 91 миллион долларов, что втрое выше показателя 2016 года. Столь резкий рост произошел благодаря увеличению закупки Израилем нефтепродуктов. Экспорт в Грузию состоит на текущий момент в основном из агрохимикатов и оценивается в 30 миллионов долларов.

В конце марта 2018 года были завершены переговоры по соглашению о свободной торговле с Украиной. Оно должно быть ратифицировано летом 2018 года. В начале апреля стало известно, что Израиль близок к завершению переговоров по свободной торговле с Южной Кореей.

Уже действуют соглашения о свободной торговле с 44 странами мира - 28 государствами Евросоюза, странами ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенштейн), Турцией, Иорданией, Египтом, Мексикой, Канадой, США, блоком МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай), Колумбией и Панамой.

При этом ведутся переговоры по обновлению соглашений со странами ЕАСТ (должны завершиться к лету текущего года), Канадой и Панамой.

Также ведутся переговоры о свободной торговле с ЕАЭС (Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения), Китаем, Индией, Чили, Вьетнамом. В декабре 2015 года началась проверка целесообразности договора о свободной торговле между Израилем и Австралией.

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Azernews Newspaper
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