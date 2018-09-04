Российские военные учения могут повлиять на расписание авиарейсов в Израиле

4 сентября 2018 13:17 (UTC+04:00)

На этой неделе проходят учения российских военно-воздушных сил в восточном Средиземноморье около побережья Сирии, которые могут повлиять на расписание израильских гражданских авиарейсов, сообщает Newsru со ссылкой на "Исраэль а-Йом".

Судя по всему, учения приведут к задержкам рейсов, маршрут которых проходит над Кипром.

В публикации отмечается, что на этой и следующей неделе ожидается рост числа авиапассажиров, вылетающих из Израиля накануне праздника Рош а-Шана.

О проведении российской армией военных учений в восточном Средиземноморье сообщалось на прошлой неделе. Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что в учениях, которые пройдут 1-8 сентября около побережья Сирии, примут участие 25 кораблей российского военно-морского флота и 30 боевых самолетов.

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