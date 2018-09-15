Израиль вновь будет платить за рейсы из России

Министерство туризма Израиля сообщило о запуске нового этапа поощрительной программы для авиакомпаний и любых других юридических лиц, которые организуют прямые международные рейсы в Тель-Авив, сообщает РИА Новости со ссылкой на Rata News.

Участвовать в программе могут те компании, которые будут выполнять минимум по одному рейсу в неделю в течение 49 недель в период действия программы – с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года. В этом случае, министерство будет возмещать 250 тысяч евро за один рейс в неделю, 750 тысяч евро за частоту до трех рейсов в неделю.

Если компания осуществляет рейсы из двух и более аэропортов, она может подать заявку на участие в маркетинговой программе по вылетам в Тель-Авив из всех возможных пунктов.

При этом за каждые шесть новых еженедельных рейсов, выполненных в рамках программы из двух аэропортов минимум, оператор будет иметь право на получение бонуса в размере 20% от общей суммы компенсации, обозначенной выше.

Независимо от выбранного периода, общее количество посадочных мест на бортах, задействованных в программе, должно быть не менее 140.

По словам главы департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Ксении Кобяковой, одна из основных целей ведомства – расширение географии полетов.

Сегодня из России в Израиль осуществляется 86 рейсов в неделю – из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.

Заявки на участие авиакомпаний в программе Министерства туризма Израиля должны быть поданы минимум за два месяца до планируемого начала полетов и не позднее 31 июля 2019 года.

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