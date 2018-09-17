Израиль намерен не допустить появления у противников передового оружия

Израиль постоянно работает над тем, чтобы не дать своим противникам получить передовые вооружения, сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на следующий день после очередных авиаударов по Сирии, передает РИА Новости.

"Израиль постоянно работает над тем, чтобы воспрепятствовать появлению у наших врагов передовых вооружений. Наши красные линии обозначены резче, чем когда-либо, а наша решимость не допустить их нарушения сильна как никогда", — сказал Нетаньяху.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.