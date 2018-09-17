Израиль намерен не допустить появления у противников передового оружия

17 сентября 2018 09:25 (UTC+04:00)

Израиль постоянно работает над тем, чтобы не дать своим противникам получить передовые вооружения, сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на следующий день после очередных авиаударов по Сирии, передает РИА Новости.

"Израиль постоянно работает над тем, чтобы воспрепятствовать появлению у наших врагов передовых вооружений. Наши красные линии обозначены резче, чем когда-либо, а наша решимость не допустить их нарушения сильна как никогда", — сказал Нетаньяху.

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