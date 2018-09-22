Нетаньяху велел продолжить контакты с РФ по расследованию крушения Ил-20

22 сентября 2018 10:28 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заслушал доклад по итогам переговоров в Москве по катастрофе российского Ил-20 в Сирии и дал указание продолжить контакты с РФ по этому поводу, сообщает РИА Новости со ссылкой на его канцелярию.

В Москве военная делегация во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным доказывала непричастность Израиля к трагедии, которая произошла в понедельник вечером при отражении сирийской ПВО израильского авианалета.

"Сегодня утром премьер-министр Нетаньяху провел совещание с руководством силового блока, в ходе которого он заслушал подробный доклад командующего ВВС Норкина о переговорах в Москве", — сказано в пресс-релизе.

"Глава правительства дал указание продолжать постоянные контакты с Россией", — сообщила канцелярия.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин в ходе встречи с российскими военными в Москве передал РФ информацию об инциденте, в результате которого был сбит российский самолет Ил-20.

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