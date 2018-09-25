Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии‍

25 сентября 2018 09:58 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что готовящаяся передача Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 увеличит "риски в регионе", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

"Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе", — сказано в сообщении.

Нетаньяху также дал понять, что Израиль "продолжит защищать свою безопасность и интересы", имея, вероятно, в виду военные операции на территории Сирии.

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