Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии‍

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, что готовящаяся передача Сирии зенитного ракетного комплекса С-300 увеличит "риски в регионе", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

"Премьер-министр заявил, что передача передовых вооружений в безответственные руки увеличит риски в регионе", — сказано в сообщении.

Нетаньяху также дал понять, что Израиль "продолжит защищать свою безопасность и интересы", имея, вероятно, в виду военные операции на территории Сирии.

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