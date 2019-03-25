Израиль стянул две военные бригады к границе с сектором Газа

Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что глава генштаба армии Израиля Авив Кохави выдвинул две военные бригады и командный центр на границу с Газой, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что израильтяне грозят силовым ответом на обстрел, заставивший премьер-министра Биньямина Нетаньяху сократить визит в США и возвращаться на родину.

"Глава генштаба генерал Кохави закончил ряд встреч, чтобы оценить ситуацию. Вызваны две военные бригады и командный центр военного контингента в южный район", - написал Эдри в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что Израиль готов ко всем сценариям, а также отметил серьезность ситуации.

Израиль стягивает войска к сектору Газа и проводит частичную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.

Палестинская ракета утром попала в жилой дом в густонаселённой центральной части страны, ранив семь человек, включая детей.

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