Нетаньяху готов принять решение суда в расследовании дела против себя

22 ноября 2019 21:32 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, против которого будут выдвинуты обвинения в коррупции, заявил, что примет решение суда по своему делу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит сообщил, что решил предъявить обвинения Нетаньяху в получении взятки по так называемому "делу 4000", еще по двум делам - в мошенничестве и обмане общественного доверия.

"Этот процесс завершится в суде, и мы примем его решение - в этом нет сомнений. Мы будем действовать по закону. А вот те, кто не действовал по закону в полиции и прокуратуре - их работа тоже будет проверена, и они ответят за то, что они устроили", - сказал Нетаньяху в видеообращении, которое он опубликовал на странице в соцсетях перед наступлением шабата.

В обращении Нетаньяху также поблагодарил своих сторонников за поддержку, которую они ему оказывают.

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