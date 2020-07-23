Израильские ученые проведут в Индии испытания новой технологии диагностики коронавируса

Израильская делегация из нескольких десятков сотрудников систем здравоохранения и безопасности отправится 23 июля в Индию для проведения окончательной стадии испытаний новой технологии диагностики коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Испытания будут проводиться совместно с индийскими учеными.

Решение о проведении тестирования технологии в Индии было принято в связи с тем, что для проведения испытаний требуется большое количество тестируемых.

Предполагается, что исследователи соберут за десять дней несколько десятков тысяч образцов и обработают с помощью системы искусственного интеллекта.

Во главе делегации будут посол Израиля в Индии и военный атташе Израиля. Профессиональную команду делегации возглавят специалист по инфекционным заболеваниям в больнице "Шиба" профессор Нати Келлер и представитель инновационного отдела минздрава Итай Гордон.