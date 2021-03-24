Экзитпол: партия "Ликуд" Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле
Партия "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху побеждает на прошедших во вторник выборах в Кнессет (парламент) и может рассчитывать на 31 из 120 мест. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного государственной радиостанцией Kan, которые были опубликованы сразу после закрытия избирательных участков в 22:00 по местному времени (00:00 GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что второй по количеству мест в парламенте по итогам выборов станет партия "Еш Атид" лидера оппозиции Яира Лапида, которая может рассчитывать на 18 депутатских мандатов.
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