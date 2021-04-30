Премьер Израиля направился на место инцидента на горе Мерон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направился в пятницу в район горы Мерон, где в ночь на 30 апреля 44 человека погибли в давке во время празднования Лаг ба-Омер - религиозного праздника, когда традицией предписывается жечь костры. Об этом сообщает израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, Нетаньяху направляется непосредственно "в зону бедствия". Ранее в пятницу премьер назвал в Twitter произошедшее на горе Мерон в ночь на 30 апреля "тяжелой трагедией".

По данным государственного израильского радио Kan, 44 человека погибли ночью в пятницу в результате обрушения трибуны на горе Мерон во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер. Еще не менее 150 человек получили ранения, состояние шести их них оценивается как критическое, указывает радиостанция. Организаторы празднования к вечеру четверга насчитывали более 100 тыс. участников мероприятия на горе Мерон.