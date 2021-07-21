В Израиле ввели новый регламент массовых мероприятий в помещениях

Новые правила проведения мероприятий и торжеств с участием более ста человек в помещениях вступили в силу в среду в Израиле, в заведения на основании так называемого стандарта развлечений будут допускаться только вакцинированные, переболевшие и получившие отрицательный результат теста на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Стандарт развлечений" вводится с 21 июля в отношении мероприятий в закрытых помещениях с участием от 100 человек и более. Регламент затрагивает работу банкетных залов, клубов, ресторанов и гостиниц с пансионом. Теперь мероприятие, которое проходит частично в закрытом помещении, а частично на воздухе, считается проходящем в помещении", - уточнил Минздрав.

Ведомство ввело в силу "обязательство, применяемое к любым общественным и деловым местам: запрещено впускать и обслуживать лиц, которые не носят защитную маску". "В помещениях, где установлена система громкой связи, должно осуществляться на регулярной основе оповещение об обязательном ношении масок", - указывается в документе.

С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях. Это требование было отменено 15 июня и возобновлено 25 июня в связи с ростом числа заражений ковидом. По данным радио "Кан", в течение июня в Израиле коронавирус был выявлен у 2,4 тыс. человек, почти 40% из которых были вакцинированы от ковида.

17 июля врачи впервые с марта 2021 года выявили за сутки в Израиле более тысячи заразившихся коронавируом, 20 июля Минздрав сообщил о 1 372 инфицированных за 24 часа. В стране ковидом болеет 6 451 человек, состояние 62 пациентов оценивается как тяжелое, 10 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.